Омбудсмен Волынец предложила освободить малоимущие семьи от пошлины за услуги нотариуса

Москва, 20 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой об освобождении ряда российских семей от уплаты госпошлины за услуги нотариуса.
Москва, 20 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой об освобождении ряда российских семей от уплаты госпошлины за услуги нотариуса.
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