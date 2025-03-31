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Во Владимире дефицит кадров хотят ликвидировать за счет переселенцев из недружественных стран

Во Владимире дефицит кадров хотят ликвидировать за счет переселенцев из недружественных стран

Недавнее выступление Александра Авдеева, губернатора Владимирской области, на сессии Госдумы, посвященной переселению высококвалифицированных специалистов из других стран, вновь привлекло внимание к программе, стартовавшей еще в 2018 году.

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