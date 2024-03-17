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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Адепты беглых либералов и воинствующих украинцев продолжили диверсии на избирательных участках во второй день голосования — несмотря на 5 лет тюрьмы

Адепты беглых либералов и воинствующих украинцев продолжили диверсии на избирательных участках во второй день голосования — несмотря на 5 лет тюрьмы

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что общая явка на выборах президента РФ с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 16:20 по московскому времени составила 51,77%.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Кто скажет, что в ситуации, когда страна воюет с фашизмом подобное  надо прощать?  Хватит играть в демократию, пора наводить порядок и не искать оправданий подлости этих идиотов. Особенно поражает поступок доктора наук в Екатеринбурге, какой дурой нужно быть, чтобы отдать 15 миллионов непонятно кому, кстати откуда такая сумма у преподавателя, а потом выполнять задание врага в надежде, что ей возвратят деньги?  Эта дама должна получить по полной, а из университета гнать в шею, она не просто дура, а враг.
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