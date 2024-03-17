Адепты беглых либералов и воинствующих украинцев продолжили диверсии на избирательных участках во второй день голосования — несмотря на 5 лет тюрьмы

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что общая явка на выборах президента РФ с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 16:20 по московскому времени составила 51,77%.
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