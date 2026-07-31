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Газета.ру

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Треть зумеров хотят пойти на линейку в образе от 100 тысяч рублей

Треть зумеров хотят пойти на линейку в образе от 100 тысяч рублей

Большинство российских школьников и студентов планируют встретить 1 сентября в классических образах, однако треть поколения зумеров выбирает стиль нефоров и инди-слиз, а 42% детей нарушают школьный дресс-код.

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