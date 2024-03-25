 «Взятки и халатность убили в Крокусе больше людей, чем террористы.

По мнению немецкого эксперта-строителя, современные здания такого типа, как Крокус, построенные в текущем веке в Европе, не могут так сгореть, как концертный зал Агаларовых: физика не позволит.
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