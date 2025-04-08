Ледоход движется в сторону Архангельска

Обзор гидрологической обстановки на реках на сегодня представило Северное УГМС.По информации, предоставленной ведомством, за последние сутки в ледовой обстановке на Северной Двине не произошло существенных изменений, что было обусловлено минусовой температурой воздуха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии