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В деле генерального директора «СД Атриум» о хищении на госконтрактах выявили эпизоды на Смоленщине

В деле генерального директора «СД Атриум» о хищении на госконтрактах выявили эпизоды на Смоленщине

Всего 25 эпизодов преступной деятельности. Татьяна Алябьева и её восемь подельников осуществляли схему фиктивного субподряда с 2013 года Эпизоды, связанные со Смоленской областью, выявили в уголовном деле в отношении гендиректора ООО «СД Атриум» Татьяны Алябьевой - она и восемь участников преступного сообщества обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

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