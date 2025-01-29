В деле генерального директора «СД Атриум» о хищении на госконтрактах выявили эпизоды на Смоленщине

Всего 25 эпизодов преступной деятельности. Татьяна Алябьева и её восемь подельников осуществляли схему фиктивного субподряда с 2013 года Эпизоды, связанные со Смоленской областью, выявили в уголовном деле в отношении гендиректора ООО «СД Атриум» Татьяны Алябьевой - она и восемь участников преступного сообщества обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.