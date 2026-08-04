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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Арлашов на правах аренды перешел в «ВВА-Подмосковье» из «Стрелы-Ак Барс»

Регбист Никита Арлашов на правах аренды перешел в « ВВА-Подмосковье » из «Стрелы-Ак Барс». Перед началом сезона Арлашов переходил в казанский клуб как раз из «ВВА».

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