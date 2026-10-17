Известно российскую актрису Елену Старостину экстренно госпитализировали после ДТП. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бессент: Трамп и ...
- Н Эксперт Нырков за...
- ВМ Американка 10 лет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым