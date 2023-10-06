ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 05.10.2023 (Предисловие) Я хорошо помню, как в 80-е годы прошлого века все мы - родители, педагоги, школьники, научные работники и даже само начальство критиковали Советскую школу.
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ
Комментарии
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Малик Гумеров
"целых шесть десятков лет после варварского уничтожения русской духовной среды и российской государственности." - Откуда же берутся тогда , если все уничтожены , дегенераты типа автора - по сути русофобы ? - повылезали как дерьмо из проруби пачками ! Шесть десятков лет будет мало вычищать-санировать само это дерьмо и то что они все измазали своим дерьмом ! Духовники сраные бля ! По факту = бездушные русофобские твари - ломехузы (паразиты) !
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
Ему анализ , причины не нужны ! У него своя задача = вбросить дерьмо ... замазать .... , запачкать умы , посеять сомнения в молодых умах ..... об истории СССР ... и т.д.. Это по сути солдат врага , по своим качествам - русофоб и четко исполняет свою задачу !
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1 час.
Багира
Что Ершов, показал свой советский оскал - не удержался? Советская школа вылезла наружу?😆 Кстати, это вы русофобы, потому что ненавидите и современную Россию, и древнюю русскую культуру, Православие, короче, все что не связано с СССР. Не русские вы, а советские, поэтому советофобы..😀
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19 мин.
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