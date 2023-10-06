Театр абсурда
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Театр абсурда

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ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 05.10.2023 (Предисловие) Я хорошо помню, как в 80-е годы прошлого века все мы - родители, педагоги, школьники, научные работники и даже само начальство критиковали Советскую школу.

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Комментарии
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Малик Гумеров
&quot;целых шесть десятков лет после варварского уничтожения русской духовной среды и российской государственности.&quot; - Откуда же берутся тогда , если все уничтожены ,  дегенераты типа автора - по сути русофобы ?    - повылезали как дерьмо из проруби пачками !    Шесть десятков лет  будет мало    вычищать-санировать  само это дерьмо  и  то  что они  все измазали своим дерьмом !       Духовники сраные бля !     По факту   = бездушные  русофобские твари - ломехузы (паразиты) !
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
Ему анализ , причины не нужны !   У него  своя задача = вбросить дерьмо  ... замазать .... , запачкать умы , посеять сомнения  в молодых умах ..... об истории СССР ...  и т.д..   Это по сути солдат врага , по своим  качествам  - русофоб  и четко исполняет свою задачу !
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1 час.
Багира
Что  Ершов,  показал  свой  советский  оскал -  не  удержался?  Советская  школа  вылезла  наружу?😆  Кстати,  это  вы  русофобы,  потому что  ненавидите  и  современную  Россию, и древнюю  русскую   культуру, Православие,  короче,  все  что  не  связано  с СССР. Не  русские  вы,  а  советские,  поэтому  советофобы..😀
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19 мин.

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