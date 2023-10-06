ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Малик Гумеров "целых шесть десятков лет после варварского уничтожения русской духовной среды и российской государственности." - Откуда же берутся тогда , если все уничтожены , дегенераты типа автора - по сути русофобы ? - повылезали как дерьмо из проруби пачками ! Шесть десятков лет будет мало вычищать-санировать само это дерьмо и то что они все измазали своим дерьмом ! Духовники сраные бля ! По факту = бездушные русофобские твари - ломехузы (паразиты) !

МГ Малик Гумеров Ему анализ , причины не нужны ! У него своя задача = вбросить дерьмо ... замазать .... , запачкать умы , посеять сомнения в молодых умах ..... об истории СССР ... и т.д.. Это по сути солдат врага , по своим качествам - русофоб и четко исполняет свою задачу !