Власти Москвы обновили более 200 домов советской архитектуры

В Москве отремонтировали более 200 типовых домов, разработанных САКБ в 1950-х годах. Обновлены фасады, инженерные системы и водоснабжение, работы завершены на улицах Строителей и Новочеремушкинской, продолжаются на Измайловском бульваре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии