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Царьград

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Власти Москвы обновили более 200 домов советской архитектуры

Власти Москвы обновили более 200 домов советской архитектуры

В Москве отремонтировали более 200 типовых домов, разработанных САКБ в 1950-х годах. Обновлены фасады, инженерные системы и водоснабжение, работы завершены на улицах Строителей и Новочеремушкинской, продолжаются на Измайловском бульваре.

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