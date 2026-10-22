Трое москвичей предстанут перед судом по обвинению в серии мошенничеств на дорогах с сентября по ноябрь 2025 года: они бросали камни в кузов чужих машин, имитируя звук столкновения, а затем требовали с водителей компенсацию за якобы нанесённый ущерб.