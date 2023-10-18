В Петербурге проводят обыски у возможных соучастников банды, избивавшей прохожих

РИАМО - 18 окт. В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела о нападениях на прохожих. В городе задержали шесть членов этнической банды, которые избивали людей на улицах Московского района, сейчас проводят обыски у их возможных соучастников, сообщает «Царьград».