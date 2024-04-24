Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике

Nikolia Vovchenko

Молодцы ребята,замечательно сделали,там..Вот только мне интересно почему здесь это не делается и когда...Ведь было же до этого времени,что"гордый"американский кораблик ничего не смог сделать,а его обосравшаяся команда быстренько попросилась на берег....А,ещё был беспилотник,который якобы"обоссали" керосином,да так,что тот в последствии пошел на дно,а потом какое то время ни одного беспилотника не было над Черным морем....Так что почему там это можно сделать,а здесь,в Крыму это не получается и когда же всё таки все эти янки и их шушера узнают о том ,что вся их техника уже превратилась"в тыкву"