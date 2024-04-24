Более шестидесяти часов самолёты не могли взлететь с аэродромов Латвии, Литвы и Эстонии. "Стойкий защитник 2024" Командование НАТО проводит крупнейшие за полвека военные учения в Балтийском море.
Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Молодцы ребята,замечательно сделали,там..Вот только мне интересно почему здесь это не делается и когда...Ведь было же до этого времени,что"гордый"американский кораблик ничего не смог сделать,а его обосравшаяся команда быстренько попросилась на берег....А,ещё был беспилотник,который якобы"обоссали" керосином,да так,что тот в последствии пошел на дно,а потом какое то время ни одного беспилотника не было над Черным морем....Так что почему там это можно сделать,а здесь,в Крыму это не получается и когда же всё таки все эти янки и их шушера узнают о том ,что вся их техника уже превратилась"в тыкву"
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7 час.
Ингерман Ланская
со времён Благословенного Царя-Миротворца, Россия опять начинает нагибать евру, а с ней и пиндосию...
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7 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
В мире происходит много такого, о чем вы не знаете. Но ваше незнание о каких-то событиях не означает, что они не существуют. "Российская юридическая фирма VERBA LEGAL – победитель номинации «Санкционный спор года» по версии Legal Insight Журнал Legal Insight подвел итоги исследования кейсов, изменивших правовую реальность в 2023 году. Кейс нашей санкционной команды по разблокировке счетов Euroclear занял первое место среди санкционных споров года. Напомним, что наша команда первая в России добилась исполнения лицензии Минфина Бельгии на разблокировку активов индивидуального инвестора. Также юристы VERBA LEGAL получили лицензию для лица без европейского ВНЖ, несколько раз оспаривали отказы в разблокировке активов. В день церемонии санкционные победы VERBA LEGAL продолжились - стало известно о получении нашей командой лицензии по индивидуальной заявке, поданной уже после срока подачи заявок".
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5 час.
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