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Как устроена премиальная свадьба в Москве: бюджет, площадки и этапы подготовки

Как устроена премиальная свадьба в Москве: бюджет, площадки и этапы подготовки

Когда речь заходит о торжестве уровня люкс, многие представляют себе исключительно красивую картинку: дорогой интерьер, изысканный стол, безупречные наряды.

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