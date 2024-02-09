Путин назвал Илона Маска человеком, которого нельзя остановить

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказал мнение, что американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.
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