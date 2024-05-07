Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

Алатырка

Ну во первых-страны СА не являются коренными народами, по этому никого своего мы нее отрезаем. Во вторых-восток принимает только силу-по этому-не скольку они зависят от нас , а не мы-или мы их заставляем делать то, что нам нужно, или они. От договоров они будут отклоняться при первом же удобном случае. Для них есть только одно слово-выгода. Ну и третье. Визовый режим нужен СО ВСЕМИ СТРАНАМИ бывшего СССР кроме Беларуси. И поездка в Россию работать должно быть не возможностью ее подоить , а возможностью, которую ещё нужно заслужить. Все розданные гражданства аннулировать, кроме коренных народов России, и перепроверить тщательно. Основание для проверки-подозрение на нелегальнось приобретения. Проверка-язык, отзывы соседей-только местных, и проверка по налоговой со сверкой владениям имуществом-несоответствип-лишение гражданства и изъятие имущества в пользу государства с последующей депортацией. И начните уже по настоящему возвращать русских домой