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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

Последние несколько недель характеризовались повышенной эмоциональностью в отношениях России с нашими друзьями и партнерами в Центральной Азии.

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Комментарии
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Алатырка
Ну во первых-страны СА не являются коренными народами, по этому никого своего мы нее отрезаем. Во вторых-восток принимает только силу-по этому-не скольку они зависят от нас , а не мы-или мы их заставляем делать то, что нам нужно, или они. От договоров они будут отклоняться при первом же удобном случае. Для них есть только одно слово-выгода. Ну и третье. Визовый режим нужен СО ВСЕМИ СТРАНАМИ бывшего СССР кроме Беларуси. И поездка в Россию работать должно быть не возможностью ее подоить , а возможностью, которую ещё нужно заслужить. Все розданные гражданства аннулировать, кроме коренных народов России, и перепроверить тщательно. Основание для проверки-подозрение на нелегальнось приобретения. Проверка-язык, отзывы соседей-только местных, и проверка по налоговой со сверкой владениям имуществом-несоответствип-лишение гражданства и изъятие имущества в пользу государства с последующей депортацией. И начните уже по настоящему возвращать русских домой
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14 час.
Балу -
Если хотим, чтобы наши женщины спокойно ходили по улицам, а дети учились в школах и играли во дворах - то да!... Мы должны от них отгородится... Экономические связи экономическими связями, но к чему может привести мигрантское нашествие очень хорошо показывают криминальные сводки... Кстати, экономические связи у нас существуют и с многими африканскими странами, только вот мигрантов африканских что-то у нас не наблюдается...
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10 час.

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