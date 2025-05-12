Часть урожая сахарной свеклы в России уничтожена: названа причина

Из-за апрельских и майских заморозков в России погибло 12 процентов урожая сахарной свеклы в России. Об этом со ссылкой на представителей Союза сахаропроизводителей РФ (Союзроссахар) сообщает сайт «Известия».
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