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Суд в ФРГ решит вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве россиянок в Турции

Суд в ФРГ решит вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве россиянок в Турции

Высший земельный суд Нюрнберга рассмотрит вопрос об экстрадиции в Турцию Андрея Кушлевича, подозреваемого в убийстве в ноябре прошлого года своей бывшей жены Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны в турецком городе Бодрум.

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