Ситуация с бензином в Екатеринбурге 12 сентября: лучше, чем во всей стране

По доступности бензина обогнали даже столицу. По данным сервиса "ГдеБенз" на 12 сентября, заправиться без ограничений в Екатеринбурге можно на 66,2% городских АЗС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-премьер Финля...
- Болезнь, которой ...
- "Пока Киев рискуе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым