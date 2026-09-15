Захарова: Запад понял, что политика изоляции России провалилась

Западные страны осознали несостоятельность своей политики по изоляции России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
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