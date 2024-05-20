Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Артефакты, ценные с точки зрения науки, нередко замечают люди во время повседневных занятий. Например, житель Дании обнаружил золотое кольцо, изготовленное в 500-600-х годах нашей эры, а житель Армении нашел высеченную в скале гробницу.
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