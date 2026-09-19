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Профессор права объяснил, почему МУС не может обеспечить справедливость

Меж­ду­на­род­ное сооб­ще­ство не может рас­счи­ты­вать на «насто­я­щее пра­во­су­дие» со сто­ро­ны Меж­ду­на­род­но­го уго­лов­но­го суда.

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