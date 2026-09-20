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ТАСС

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Учебный процесс в разрушенной ВСУ школе на Запорожье не нарушен

Учебный процесс в разрушенной ВСУ школе на Запорожье не нарушен

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Атака ВСУ на школу в прифронтовом поселке Пришиб Запорожской области не нарушила учебный процесс, поскольку дети находятся на дистанционном обучении.

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