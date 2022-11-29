Тарасов отразил 34 броска «Вегаса» из 36 и уступил в серии буллитов из 7 раундов

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 34 броска «Вегаса» из 36. Российский вратарь «Блю Джекетс» провел свой 7-й матч в этом регулярном чемпионате НХЛ – против «Голден Найтс» (3:4 Б).
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