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Тарасов отразил 34 броска «Вегаса» из 36 и уступил в серии буллитов из 7 раундов

Тарасов отразил 34 броска «Вегаса» из 36 и уступил в серии буллитов из 7 раундов

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 34 броска «Вегаса» из 36. Российский вратарь «Блю Джекетс» провел свой 7-й матч в этом регулярном чемпионате НХЛ – против «Голден Найтс» (3:4 Б).

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