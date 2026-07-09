МИД РФ: в Прибалтике открыли охоту на тех, кто выступает за отношения с Россией

В МИД РФ заявили о преследовании в странах Балтии активистов, поддерживающих диалог с Россией. Об этом сообщил Григорий Лукьянцев, возглавляющий департамент многостороннего сотрудничества по правам человека в российском внешнеполитическом ведомстве, чьи слова приводит РИА Новости.