В Краснодарском крае продолжаются проверки о постановке на воинский учет граждан, получивших гражданство России  

Очередное рейдовое мероприятие по выявлению уклоняющихся от постановки на воинский учет бывших мигрантов с паспортами Российской Федерации прошло на строительном объекте в городе-курорте Сочи, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.