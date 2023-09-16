СССР-Россия

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В Госдуме озвучили жёсткий фильтр для мигрантов: Провинился один – весь клан обратно в аул

В Госдуме озвучили жёсткий фильтр для мигрантов: Провинился один – весь клан обратно в аул

Власть в России осознала, что скоро может полыхнуть на всю страну, что люди ментально созрели взять оружие в руки и начать борьбу с мигрантами самостоятельно.

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Комментарии
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Борис Воробьев
Вот многие, в том числе и Миронов говорят и пишут правильные вещи, но почему &quot;воз и ныне там&quot; где он остановился 10-15 лет назад. &quot;А Васька слушает и ест&quot; Почему молчат те, кто создал эту тяжелую ситуация для стран -госдума, мвд, различные министерства, сообщества олигархата, да многие, приложившие не только руку, но и  пополнившие очень прилично свои счета в банках.
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6 час.
Rabiga Rafikova
Я понимаю недалёких людей, которые не хотят, чтобы мигранты приезжали в Россию, даже, если эти люди никогда в жизни не имели контактов с ними. Не хотят и все. Но, когда ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК,бывший руководитель Совета Федерации Федерального собрания РФ предлагает выгонять не только провинившегося мигранта, но и всех его родственников, зная, что Россия находится в настоящей демографической яме, это НЕДОСТОЙНО.
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2 час.
Rabiga Rafikova
Никому не приходит в голову, почему проблемы с мигрантами не возникают, например, в Татарстане или Башкортостане!?
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2 час.

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