В Госдуме озвучили жёсткий фильтр для мигрантов: Провинился один – весь клан обратно в аул

Борис Воробьев Вот многие, в том числе и Миронов говорят и пишут правильные вещи, но почему "воз и ныне там" где он остановился 10-15 лет назад. "А Васька слушает и ест" Почему молчат те, кто создал эту тяжелую ситуация для стран -госдума, мвд, различные министерства, сообщества олигархата, да многие, приложившие не только руку, но и пополнившие очень прилично свои счета в банках.

Rabiga Rafikova Я понимаю недалёких людей, которые не хотят, чтобы мигранты приезжали в Россию, даже, если эти люди никогда в жизни не имели контактов с ними. Не хотят и все. Но, когда ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК,бывший руководитель Совета Федерации Федерального собрания РФ предлагает выгонять не только провинившегося мигранта, но и всех его родственников, зная, что Россия находится в настоящей демографической яме, это НЕДОСТОЙНО.