Создана рабочая группа для написания истории СВО

В Институте российской истории РАН уже подготовили классификатор источников Министерство науки и высшего образования создало рабочую группу для написания истории СВО, сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии