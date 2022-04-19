Сэвилл о 75-летней теннисистке, выступающей на турнирах ITF: «Представила, как бы на выигранные у нее очки реагировали Коллинс, Джорджи, Путинцева »

Дарья Сэвилл представила, каково играть с 75-летней Гейл Фолкенберг. На этой неделе она сыграла в квалификации турнира ITF и проиграла 34-летней Дие Евтимовой 0:6, 0:6.
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