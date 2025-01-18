Украинские военные объяснили депутатам Рады, почему конфликт следует завершить в первой половине 2025 года

Украинские военные, собравшись на этой неделе традиционно у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, заявили нардепам, что конец вооруженного конфликта необходимо завершить в первой половине 2025 года.
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