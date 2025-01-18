Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Щас Инкерман появится! Старая карга!Время собирать ка...
  • Владимир Алтайцев
    Спасибо автору  за  историческую правду.Время собирать ка...
  • Владимир Алтайцев
    и вас свинообразных., типа  ингершлюхи-скоробогатова-помойлова-горского  и прочую  гитлеровскую  нечисть.. всех ВИЖУ.Время собирать ка...

Украинские военные объяснили депутатам Рады, почему конфликт следует завершить в первой половине 2025 года

Украинские военные объяснили депутатам Рады, почему конфликт следует завершить в первой половине 2025 года

Украинские военные, собравшись на этой неделе традиционно у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, заявили нардепам, что конец вооруженного конфликта необходимо завершить в первой половине 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ФЮ
Фаина Юсупова
Компромисс только один-сдаваться и уходить к чертовой матери вон с земли русской.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх