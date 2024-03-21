Shot: В Уфе водитель бульдозера снес дом с двумя маленькими детьми внутри

Игорь Корнаковский

С "бизнесмена" взять нечего, он откупится ото всех. А бульдозериста посадить надо по полной. Даже в армии преступный приказ можно не исполнить, а в гражданской жизни за исполнение преступного приказа сажать надо по максимуму. Убивал детей не бизнесмен, а бульдозерист, и не его вина, что не убил. Он ехал убивать!!!