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Shot: В Уфе водитель бульдозера снес дом с двумя маленькими детьми внутри

Shot: В Уфе водитель бульдозера снес дом с двумя маленькими детьми внутри

В Уфе мужчина на бульдозере ночью снес частный дом, в котором находились маленькие дети. Об этом в среду, 21 марта, проинформировал Telegram-канал Shot.

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Комментарии
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Игорь Корнаковский
С &quot;бизнесмена&quot; взять нечего, он откупится ото всех. А бульдозериста посадить надо по полной. Даже в армии преступный приказ можно не исполнить, а в гражданской жизни за исполнение преступного приказа сажать надо по максимуму. Убивал детей не бизнесмен, а бульдозерист, и не его вина, что не убил. Он ехал убивать!!!
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