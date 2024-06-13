Какие летние веранды в Петербурге считаются самыми красивыми

На календаре уже почти середина июня, а это значит, что туристы и жители Петербурга ринулись заполнять летние веранды для того, чтобы красиво поесть, выпить, а также насладиться уникальными видами города.
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