Бой Махачев — Пратес находится в разработке на январский турнир UFC в Канаде

Чемпион полусреднего веса Ислам Махачев может провести поединок против бразильца Карлоса Пратеса 30 января 2027 года на турнире UFC в Канаде.
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