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Внеурочную нагрузку старшеклассников сократят с 2027 года

Внеурочную нагрузку старшеклассников сократят с 2027 года

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Максимальный объем внеурочной деятельности для учеников 10-11-х классов сократили с 700 до 680 часов за два года обучения.

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