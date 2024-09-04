Путин назвал уровень российско-китайских отношений беспрецедентным

Отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня, и обе страны придают большое значение сотрудничеству между регионами, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
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