Фальшивый гуру и его разоблачение: современное прочтение «Тартюфа» в Театре Моссовета

История о Тартюфе, лицемере и мошеннике, прикидывавшемся святошей и едва не погубившем добропорядочное семейство во главе с не замечавшим обмана Оргоном, – одна из популярнейших пьес отца классической комедии Жан-Батиста Мольера.
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