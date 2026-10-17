Дональд Трамп заявил, что ждёт Владимира Путина на саммите G20, он пройдёт в декабре в Майами. Параллельно эксперты утверждают, что соглашение о поставках российского дизельного топлива в США, отнюдь, не последняя сделках между Москвой и Вашингтоном.