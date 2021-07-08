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  • виталий панов
    Наверное для них оля бузова талант и гениальность!Скандальное заявл...

Скандальное заявление Марии Голубкиной о том, что Олег Табаков — не гений, а профессия актера переоценена

Скандальное заявление Марии Голубкиной о том, что Олег Табаков — не гений, а профессия актера переоценена

В настоящее время наблюдается тенденция писать об ушедших знаменитостях в негативном ключе. Сами они защитить себя и опровергнуть обвинения уже не могут, а каждая такая статья или высказывание приковывают внимание прессы и поклонников знаменитостей.

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Wlad Wlad
Ну да, фемизданутых САМОК убедили в том, что они "пуп Земли". А в реальности - ПАРАЗИТКИ, обжирающие ДЕТЕЙ.
Ольга Юданова
Совершенно согласна с мнением Голубкиной. Гений - это великий Творец! А актёр, просто лицедей. Он может быть талантливым или нет. Но ни как не гениальным.
Tania Еременко
Да. Голубкина умница и сказала правду. Так же, как и смоктуновского называют гением, а он просто был больным человеком - так отвратительно относился к матери и не приехал даже её похоронить. Не помогал деньгами , (хотя был миллионер) ни матери, ни такой же больной, как и он сам, сестре. Обе умерли в нищете. Позор таким "гениям", особенно, любящим молоденьких артисточек, растлевающих их с самого начала.
Александр Плохов
Вижу только поддержку со стороны обиженных в жизни дам.Согласен с автором,а не с Голубкиной....Пусть говорит,что Безруков не гений и Машков..Будет молодец...А про ушедших не надо,должна быть этика!!!
Назарова Галина
Обсуждать и осуждать человека после его ухода - отвратительно! О покойных либо хорошо, либо НИЧЕГО! Почему молчат при жизни - боятся, что ответят, привлекут к суду за клевету, если доказать нечем? Если что-то было, так предъяви претензию, пока жив, решай вопрос на равных, а не поливай грязью вслед... А чем знаменита Мария Голубкина, какие "нетленные" роли она исполнила, чтобы рассуждать о таланте или гениальности актеров? Возможно, Табаков или Смоктуновский не были гениальными, но мы всегда будем помнить их Обломова, Шеленберга, Гамлета, Деточкина, а Мария какой след оставила в советском и российском кинематографе?
виталий панов
Наверное для них оля бузова талант и гениальность!
виталий панов
Наверное для них оля бузова талант и гениальность!

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