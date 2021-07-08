Скандальное заявление Марии Голубкиной о том, что Олег Табаков — не гений, а профессия актера переоценена

В настоящее время наблюдается тенденция писать об ушедших знаменитостях в негативном ключе. Сами они защитить себя и опровергнуть обвинения уже не могут, а каждая такая статья или высказывание приковывают внимание прессы и поклонников знаменитостей.
В настоящее время наблюдается тенденция писать об ушедших знаменитостях в негативном ключе. Сами они защитить себя и опровергнуть обвинения уже не могут, а каждая такая статья или высказывание приковывают внимание прессы и поклонников знаменитостей.
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