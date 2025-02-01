Индия обещает новый миллиард для стартапов

В субботу Индия объявила о создании нового Фонда фондов для стартапов объемом 1,15 миллиарда долларов, одновременно представив масштабные реформы в сфере регулирования и амбициозную программу развития атомной энергетики, поскольку Нью-Дели стремится стимулировать технологические инновации и чистую энергию в пятой по величине экономике мира.