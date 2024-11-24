Координатор подполья Лебедев сообщил о взрыве на заводе в Кременчуге

В Кременчуге произошёл взрыв в районе автомобильного завода. По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, на момент взрыва на заводе находилось 11 единиц гусеничной техники.
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