Путин поручил утвердить перечень компаний из недружественных стран, прекративших или сокративших деятельность в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству на постоянной основе актуализировать перечень недружественных стран, сокративших предпринимательскую деятельность в РФ, установить особенности осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций.
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