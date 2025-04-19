Русская весна
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Русская весна

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  • Олег Шабалин
    А один нормальный человек из ста(и то наверное слишком много!) это не показатель психического здоровья страны.Избиение подростк...
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Путин поручил утвердить перечень компаний из недружественных стран, прекративших или сокративших деятельность в России

Путин поручил утвердить перечень компаний из недружественных стран, прекративших или сокративших деятельность в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству на постоянной основе актуализировать перечень недружественных стран, сокративших предпринимательскую деятельность в РФ, установить особенности осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций.

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