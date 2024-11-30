Ким Чен Ын осудил США за ракетный удар по России и одобрил ответные действия

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что использование западного оружия дальнего радиуса действия для ударов по территории России представляет собой прямое вмешательство в конфликт на Украине.
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