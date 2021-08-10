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Юрий Селиванов: Не пора ли договориться о терминах?

Юрий Селиванов: Не пора ли договориться о терминах?

Упорное игнорирование того фундаментального  факта, что русский народ является сегодня самым крупным разделенным народом на Земле, никак не способствует увеличению  шансов России на её историческое выживание В Москве до сих пор не могут определиться с  тем, как называть  русских людей, ставших иностранцами против собственной воли – русскими или русскоязычными: «Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих.

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Аркадий Цыганов
Все так, но почему не за Медведчука на Украине голосуют, а за поросёнка или клоуна? В мороке живут.

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