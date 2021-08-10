Юрий Селиванов: Не пора ли договориться о терминах?

Упорное игнорирование того фундаментального факта, что русский народ является сегодня самым крупным разделенным народом на Земле, никак не способствует увеличению шансов России на её историческое выживание В Москве до сих пор не могут определиться с тем, как называть русских людей, ставших иностранцами против собственной воли – русскими или русскоязычными: «Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих.