"Научитесь стрелять": демократа выгнали из партии за слова о покушении на Трампа

REUTERS/Brendan McDermid Конгрессмена и члена Демократической партии США от штата Миссисипи Жаклин Марсоу выгнали из фракции за провокационные посты в соцсетях о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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