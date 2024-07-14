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"Научитесь стрелять": демократа выгнали из партии за слова о покушении на Трампа

"Научитесь стрелять": демократа выгнали из партии за слова о покушении на Трампа

REUTERS/Brendan McDermid Конгрессмена и члена Демократической партии США от штата Миссисипи Жаклин Марсоу выгнали из фракции за провокационные посты в соцсетях о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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