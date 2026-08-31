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ТАСС

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Reuters: в Непале пытаются спасти из подземных тоннелей сотни работников ГЭС

Reuters: в Непале пытаются спасти из подземных тоннелей сотни работников ГЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели в Непале пробиваются через завалы и грязевые потоки, чтобы вызволить из тоннелей сотни работников гидроэнергетических объектов, которые могли быть заблокированы после разрушительного наводнения.

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