Reuters: в Непале пытаются спасти из подземных тоннелей сотни работников ГЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели в Непале пробиваются через завалы и грязевые потоки, чтобы вызволить из тоннелей сотни работников гидроэнергетических объектов, которые могли быть заблокированы после разрушительного наводнения.
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