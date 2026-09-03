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Царьград

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Reuters: Carlyle и Bain заявят о покупке доли в футбольной компании

Reuters: Carlyle и Bain заявят о покупке доли в футбольной компании

Крупные инвестиционные компании, включая Carlyle и Bain, намерены подать заявки на покупку миноритарной доли в компании с правами на трансляции Серии А.

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