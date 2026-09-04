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Воронежские новости

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93 человека пропали за август в Воронежской области

93 человека пропали за август в Воронежской области

В августе 2026 года на территории Воронежской области пропали 93 человека. 69 из них волонтеры «Лизы Алерт» смогли найти живыми.

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