Глава Ноябрьска поздравил жителей города с праздником Святой Пасхи

Глава Ноябрьска Алексей Романов поздравил православных жителей города с праздником Святой Пасхи. Он заявил, что это великий праздник, который дарит надежду, веру в чудо, помогает преодолевать трудности и одухотворяет.
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