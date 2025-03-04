В шести населённых пунктах Крыма отключат воду из-за аварии

Из-за аварийно-ремонтных работ на сетях, 4 марта будет ограничено водоснабжение в следующих населённых пунктах: до 17:00 – Симферополь: село Солнечное; до 16:00 – Алушта: улица Туристов; улица Пригородная; улица Крымская; улица Строителей; улица Совхозная.
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